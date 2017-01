El problema no es político

Ricardo Fernández

Andan estos días el presidente Pedro Antonio Sánchez y sus muchos adláteres, oficiales y oficiosos, enfangados en el difícil arte de domesticar pulpos, a ver si de esa forma -«¡Octopus, dáme la patita!»- consiguen que la sociedad los acepte como animales de compañía. Retórica al margen, diríamos que están empeñados en convencernos de que los muchos y variados delitos que de forma indiciaria le atribuye una juez de Lorca -prevaricación, malversación, falsedad y fraude- nada tienen que ver con la corrupción y que el ‘caso Auditorio’ no va más allá -¡en la peor de las hipótesis!- de algún errorcillo administrativo.

Confieso que aguardo con expectación el inminente momento en el que el magistrado Eloy Velasco solicite su imputación por la ‘trama Púnica’, que, sí, doy ya por descontada, más que nada para conocer por dónde salen. No creo que nadie se atreva a sostener que lo de intentar pagar con dinero público, supuestamente, unos trabajos personales de reputación en internet tampoco sea corrupción, aunque a estas alturas ando ya curado de espanto.

Con todo, lo que mayor estupor me causa es que el propio Pedro Antonio Sánchez no parece haber trascendido de las repercusiones políticas que podrían tener sus todavía hipotéticas imputaciones -básicamente, la de tener que apartarse del cargo-, y que en apariencia no le haya dedicado un segundo a reflexionar sobre la dimensión penal del asunto. Porque el problema real no ya del presidente del Gobierno murciano, sino del ciudadano Sánchez, es que puede llegar a verse acusado de una serie de delitos, sean o no de corrupción, conduzcan o no a su dimisión o cese, cuya pena global asciende a una veintena de años de prisión.

Y es que la dimensión política, por muy preocupante que sea, resulta insignificante comparada con la ‘vis’ penal, por más que desde el PP vayan haciendo cábalas sobre las salidas que acierte a darle al caso el magistrado que pueda caer en suerte.

Moraleja: Si Sánchez y los suyos están tan centrados en entrenar cefalópodos es porque en absoluto se plantea cumplir con su palabra: «Dejaré el cargo si me imputan por el ‘caso Auditorio’». Lo cual, al cabo, me parece lo más indefendible. Que ya es decir.